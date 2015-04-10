Успех любой ценой: как действуют стероиды и почему они запрещены

"Московский патруль": Бодибилдера задержали за контрабанду стероидов

Недавно оперативники ФСКН задержали жителя Москвы, торговавшего стероидами. Молодому человеку – мастеру спорта по бодибилдингу – теперь грозит до трех лет колонии.

Почему торговать стероидами незаконно, чем они опасны и какое вообще влияние оказывают на организм, разбиралось M24.ru.

Зачем нужны стероиды и как они действуют

Стероидные препараты усиливают синтез мышечного белка (это называется анаболизмом), что позволяет значительно увеличить мышечную массу и силу. Также некоторые виды стероидов способствуют снижению жировой массы.

Как отметил в разговоре с M24.ru радиоведущий и член Ассоциации профессионалов фитнеса Эдуард Каневский, большинство стероидов – это аналог мужского полового гормона тестостерона, и применение препаратов даже в "терапевтических" дозировках может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе и к так называемой "фармакологической кастрации".

По мнению эксперта, многие препараты губительно действуют на клетки печени, что может вызвать токсический гепатит. "Существуют и другие, менее опасные, но все же неприятные и требующие лечения проблемы: гинекомастия у мужчин (женская грудь), акне или угревая сыпь, перепады настроения, нарушение сна, повышение артериального давления", - отмечает Каневский.

По словам специалиста, тем, кто принял решение применить тот или иной препарат, нужно дать себе четкий ответ на вопрос "Зачем мне это нужно?".



"Бодибилдеры, которые часто используют определенные препараты из категории запрещенных, регулярно выступают на соревнованиях и, возможно, зарабатывают таким способом себе на жизнь.

"Если вы пришли в тренажерный зал для поддержания здоровья, все, что вам нужно – это регулярные тренировки, правильное питание и регулярный сон", - подытожил специалист.

Против таких препаратов выступают и спортивные медики. Бывший врач "Спартака", ныне – хоккейного клуба "Атлант" Артем Катулин в разговоре с M24.ru выступил резко против стероидных препаратов.

По его словам, положительный эффект от приема стероидов затмевается отрицательными сторонами, а именно – побочными эффектами. При этом Катулин отметил, что порой анаболики применяются при гипотрофии мышц (значительному уменьшению мышечной массы), но менее вредными они от этого не становятся.

А это законно?

Анаболические стероиды законны лишь отчасти. Как пояснили в ФСКН, многие препараты запрещены к обороту на территории России из-за их сильного воздействия на организм и схожего с наркотическим эффекта привыкания. В то же время потребление некоторых из них происходит только под наблюдением врача и отпускается по рецепту.

Причем торговцев стероидами могут привлечь по статье "Распространение сильнодействующих веществ", Кстати, использование почты для получения такой посылки из-за границы тоже незаконно и влечет за собой уголовную ответственность по статье "Контрабанда".

По мнению ФСКН, стероиды потребляются молодыми людьми, которые используют непрофессиональный подход и мало информированы. "Тем более сами по себе анаболики не всегда бывают качественными", - подчеркнули в пресс-службе.

Препараты нарушают функции внутренних органов - может произойти их разрушение, также перестает вырабатываться тестостерон. В целом после употребления стероидов в ФСКН рекомендуют комплекс восстановительной терапии.

Однако за хранение анаболических стероидов уголовная ответственность не предусмотрена, что в ФСКН считают пробелом в законодательстве.

Что думают сами спортсмены

Александр, непрофессиональный спортсмен "За" стероиды никого нет. Их принимают, чтобы соответствовать нынешним критериям при оценке выступающих бодибилдеров. Можно сказать, что это вынужденная мера, если ты выступающий спортсмен. Если нет, то дело каждого, так как негативный отпечаток в любом случае остается.

Как относятся к стероидам в других странах

Во многих странах анаболики существуют по принципу "что не запрещено, то разрешено", однако часто нелегальным становится производство - периодически закрывают целые предприятия, которые делают препараты.

Отметим, что крупнейшим потребителем стероидов являются США. В 2005 году в Мексике прошла операция, в ходе которой были уничтожены восемь картелей, нелегально ввозящих стероиды в Штаты. После этого крупнейшим производителем анаболиков стал Китай.

Николай, профессиональный спортсмен, тренер по кроссфиту Стероиды - не зло, а зачастую необходимость. На высших уровнях в спорте без этого, наверное, никак. Профессиональный спорт без стероидов, по-моему, не существует в принципе. Но победа определяется тренировками, режимом и питанием, одни стероиды никому не помогут.

Кстати, по мнению Интерпола, оборот анаболиков в мире больше, чем оборот всех наркотиков.

При этом употребление стероидов запрещено многими спортивными организациями и оргкомитетами соревнований, например, Олимпийским комитетом (МОК), ФИФА и некоторыми бодибилдинг-федерациями.