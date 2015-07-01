Впервые за четверть века клоун Олег Попов может приехать в Москву

Фото: ТАСС/ Роман Чугунов

Известный клоун Олег Попов получил приглашение отметить свое 85-летие, которое наступит 31 июля, на арене российского цирка. Об этом на пресс-конференции в Сочи заявил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, сообщает ТАСС.

Напомним, что знаменитый "солнечный клоун" получил в Сочи цирковую премию "Мастер", и этот приезд Попова в Россию стал первым за последние 24 года – на данный момент артист проживает в Германии.

По словам Запашного, приглашение посетить столицу получил не только Попов, но и его супруга Габриэль. Директор цирка выразил надежду, что пара согласится приехать в Москву.

Сам Попов ответил, что мечтает встретить юбилей в цирке, потому что именно там он родился как артист.