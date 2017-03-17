Эдди Мерфи снимет продолжение комедии про африканского принца

Кадр из фильма "Поездка в Америку"

Голливудский актер Эдди Мерфи собирается снимать сиквел комедии "Поездка в Америку" 1988 года, сообщает портал TMZ.

Источник информации – твиттер актера. Сообщение "Сиквел "Поездки в Америку"?" было опубликовано в микроблоге Мерфи, а потом сразу удалено. Источник, близкий к актеру, сообщил, что проект находится на начальной стадии написания сценария. Кто снимется в продолжении картины – пока неизвестно, но так как сообщение сопровождалось фотографией актрисы Ванессы Белл Кэллоуэй, сыгравшей в части, то вероятно, она примет участие в проекте.

Фильм "Поездка в Америку" вышел в 1988 году и был номинирован на премию "Оскар" в категориях "Лучшие костюмы" и "Лучший грим". Согласно сюжету, наследный принц африканского государства приезжает в Америку, чтобы самостоятельно выбрать себе невесту. Там он устраивается официантом в закусочную и влюбляется в дочь хозяина кафе.