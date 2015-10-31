Началась расшифровка "черного ящика" упавшего лайнера Airbus-A321

Фото: ТАСС
Специалисты начали расшифровку бортового самописца, найденного после крушения российского лайнера, передает МИА "Россия сегодня". Об этом заявил премьер-министр Египта Шериф Исмаил.
По его словам, только анализ данных "черного ящика" поможет определить причину падения самолета.
Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.
Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.
Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.
Копия перечня погибших доступна по ссылке.
1 ноября 2015 года обявлено днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте