Началась расшифровка "черного ящика" упавшего лайнера Airbus-A321

Фото: ТАСС

Специалисты начали расшифровку бортового самописца, найденного после крушения российского лайнера, передает МИА "Россия сегодня". Об этом заявил премьер-министр Египта Шериф Исмаил.

По его словам, только анализ данных "черного ящика" поможет определить причину падения самолета.

Что известно о компании "Когалымавиа"

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.

1 ноября 2015 года обявлено днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте