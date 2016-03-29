Захватчик самолета EgyptAir потребовал освободить заключенных в Египте

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Угонщик самолета EgyptAir потребовал освободить женщин-заключенных в Египте, передает МИА "Россия сегодня".

По последним данным, Ибрагим Самаха – пассажир лайнера и врач-ветеринар – непричастен к угону. Силы безопасности Египта считают, что настоящий авиапират – Сейф ад-Дин Мустафа, и он профессор истории.

Напомним, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета A320 компании EgyptAir, следовавшего из Александрии в Каир. На борту угнанного лайнера оказалось 81 человек. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Ларнака на Кипре и захватчик начал постепенно отпускать заложников.

Лайнер захватил всего один человек - Ибрагим Самаха. По данным различных СМИ к 11:30 по Москве захватчик отпустил всех заложников, оставив на борту только членов экипажа, но эти данные не подтверждены.

В Ростуризме уже заявили, что угон самолета не повлияет на авиасообщение России и Египта. "Дискуссия между Россией и Египтом будет протекать на фоне других аргументов и обстоятельств", – заявил советник главы Федерального агентства по туризму Иван Введенский.