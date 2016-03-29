"Аэрофлот" отменил утренний рейс из Шереметьево в Ларнаку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Аэрофлот" отменил утренний рейс SU2072 в 10:05 из Шереметьево в Ларнаку, следует из online-табло авиакомпании. Ближайший рейс из столицы в Ларнаку запланирован на 14:20 по московскому времени.

Аэропорт города Ларнаки на острове Кипр закрыт в связи с тем, что там приземлился захваченный ранее самолет египетской компании EgyptAir. Все рейсы направляются в аэропорт города Пафос и соседние страны. В воздухе на Ларнакой летают боевые самолеты.

В настоящее время власти Кипра ведут переговоры с захватчиком. Все пассажиры, кроме экипажа и еще четверых человек, вышли из самолета – ранее сообщалось, что неизвестный отпустил только граждан Египта. Сведения о точном числе людей на борту расходятся – по одним данным, там 71 человек, по другим – 72.

Рейс должен был приземлиться в Каире в 8:30 утра по московскому времени, но связь с самолетом пропала через полчаса после взлета. Позже капитан лайнера сообщил диспетчерам, что самолет захвачен и будет следовать на Кипр. О целях нападения пока неизвестно, переговоры должны скоро начаться. На месте создан кризисный центр. Известно, что один из захватчиков угрожал взорвать пояс смертника.

Посольство РФ в Каире сообщило, что россиян на борту нет.