Египет рассчитывает на возвращение российских туристов до Нового года

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Аэропорт Каира наиболее готов к возобновлению авиасообщения с Россией и рассчитывает на возвращение туристов до Нового года, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

27 сентября глава министерства Максим Соколов встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси и провел переговоры с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи.

Как подчеркнула египетская сторона, государство усилило меры безопасности в аэропортах, чтобы обеспечить максимальную степень безопасности и защиты туристов в целом и российских граждан в частности. При этом наибольшая готовность к возобновлению полетов отмечена в аэропорту Каира.