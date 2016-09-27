Египет рассчитывает на возвращение российских туристов до Нового года

Фото: ТАСС/Сергей Смольский
Аэропорт Каира наиболее готов к возобновлению авиасообщения с Россией и рассчитывает на возвращение туристов до Нового года, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.
27 сентября глава министерства Максим Соколов встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси и провел переговоры с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи.
Как подчеркнула египетская сторона, государство усилило меры безопасности в аэропортах, чтобы обеспечить максимальную степень безопасности и защиты туристов в целом и российских граждан в частности. При этом наибольшая готовность к возобновлению полетов отмечена в аэропорту Каира.
Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. После этого прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено.
В российских СМИ сообщается, что Россия и Египет договорились о поэтапном восстановлении авиасообщения в октябре. Первые рейсы запустят между Москвой и Каиром. Их планируют выполнять из нового терминала международного аэропорта столицы Египта. В тестовом режиме он заработает уже 28 сентября.
После регулярное авиасообщение восстановят между Москвой и курортными городами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Только затем стороны обсудят вопрос о чартерах.