27 сентября 2016, 21:08

Туризм

Египет рассчитывает на возвращение российских туристов до Нового года

Аэропорт Каира наиболее готов к возобновлению авиасообщения с Россией и рассчитывает на возвращение туристов до Нового года, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

27 сентября глава министерства Максим Соколов встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси и провел переговоры с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи.

Как подчеркнула египетская сторона, государство усилило меры безопасности в аэропортах, чтобы обеспечить максимальную степень безопасности и защиты туристов в целом и российских граждан в частности. При этом наибольшая готовность к возобновлению полетов отмечена в аэропорту Каира.

В октябре прошлого года лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту самолета.

Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. После этого прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено.

В российских СМИ сообщается, что Россия и Египет договорились о поэтапном восстановлении авиасообщения в октябре. Первые рейсы запустят между Москвой и Каиром. Их планируют выполнять из нового терминала международного аэропорта столицы Египта. В тестовом режиме он заработает уже 28 сентября.

После регулярное авиасообщение восстановят между Москвой и курортными городами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Только затем стороны обсудят вопрос о чартерах.

