Авиасообщение с Египтом могут возобновить с начала лета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиасообщение с Египтом могут возобновить уже к началу лета. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Богданов отметил, что переговоры по этому вопросу вышли на финальную стадию, остались только некоторые технические детали.

Ранее m24.ru сообщало, что специалисты Росавиации проведут повторные проверки египетских аэропортов в апреле.

По словам руководителя ведомства Александра Нерадько, необходимо проверить, как отреагировали египетские власти на те замечания и ремарки, которые были выявлены в ходе предыдущих проверок.

Кроме того, проверить все аэропорты Египта на предмет авиационной безопасности в апреле собирается Минтранс России. Как отметил министр транспорта Максим Соколов, проверки коснутся всех аэропортов, включая каирский.

В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует. Это произошло после крушения лайнера A321 на Синае в результате теракта.

Напомним, авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.