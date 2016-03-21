Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российские специалисты будут работать в египетских аэропортах. Это произойдет после возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщает Агентство "Москва".

"Специалисты в аэропортах будут находиться не только в период проверки, но и после открытия сообщения. Мы готовим межправительственное сообщение с египетскими авиационными властями о том, в каких условиях будут работать наши специалисты в дальнейшем", – рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует. Это произошло после крушения лайнера A321 на Синае в результате теракта.

Напомним, авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.

Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.