Самолет МЧС доставил на лечение в Москву трех россиян из Египта и Турции

Самолет МЧС доставил на лечение в Москву трех туристов

Самолет МЧС России эвакуировал из Египта и Турции трех россиян на лечение в Москву, сообщил официальный представитель ведомства Александр Дробышевский, передает МИА "Россия сегодня".

По его словам, самолет Ан-148 приземлился на аэродроме "Раменское". На его борту находились нуждающиеся в лечении россияне: один - с черепно-мозговой травмой доставлен из Египта и двое - с инсультом - из Турции.

Дробышевский отметил, что за время полета состояние больных не ухудшилось. Они будут проходить лечение в московских клиниках.

Самолет Ан-148 МЧС России оснащен специальными медицинскими модулями и высокотехнологичным оборудованием, позволяющим контролировать состояние пострадавшего и оказывать необходимую помощь.