Туристы из Египта будут ездить на Аэроэкспрессе бесплатно во время отмены рейсов

Аэроэкспрессы бесплатно перевозят пассажиров

Пассажиры отмененных рейсов из Египта смогут бесплатно проехать на Аэроэкспрессе в течение всего времени действия приостановки авиасообщения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Екатерину Бони.

"Бесплатная перевозка пассажиров отмененных рейсов в Египет до московских аэропортов и обратно продлится все время действия временной отмены авиасообщения с Арабской республикой Египет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 6 ноября Аэроэкспресс будет бесплатно перевозить пассажиров отмененных рейсов в Египет до московских аэропортов и обратно.

Помощь пообещали оказать и тем, кто прибыл с курортов без багажа, сообщал телеканал "Москва 24".

Чтобы совершить бесплатную поездку, пассажир должен предъявить электронный билет или маршрутную квитанцию в печатном или электронном виде.

Кроме того, те пассажиры, чей багаж прилетит отдельным рейсом, имеют право на повторную поездку до московских аэропортов и обратно для того, чтобы забрать свои вещи.

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.

Ранее, 6 ноября, директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

При этом, возвращение отдыхающих из Египта проходит по плану с учетом ранее приобретенных билетов.

Багаж российских туристов, выезжающих из Египта, доставляют в Россию отдельно на военных самолетах. Для вывоза багажа задействованы самолеты Ил-76.

Помимо военного ведомства, вещи туристов из Египта вывозят МЧС и "Почта России".

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, авиационное сообщение с Египтом приостановлено по меньшей мере на несколько недель.