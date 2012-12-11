Форма поиска по сайту

11 декабря 2012, 10:33

"Химки" обыграли "Азовмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" одержали победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ над украинским "Азовмашем" со счетом 91:73. Химчанам удалось выиграть все четыре четверти.

Преимущество хозяев площадки по ходу встречи было очевидным. Химчане без особых проблем выиграли первую четверть - 28:22, а затем и вторую - 18:16.

Во второй половине встречи "Азовмаш" пытался сократить отставание, но получилось наоборот - химчане увеличили отрыв, а к концу встречи он составил 18 очков при итоговом счете 91:73 в пользу хозяев.

"Химки" занимают первое место в группе А Единой лиги ВТБ. Единственным клубом, который сумел нанести поражение подмосковным баскетболистам остается санкт-петербургский "Спартак".

Следующую встречу химчане проведут 17 декабря в гостях против "Красных Крыльев".

