Подмосковный "Триумф" уступил "Красным Крыльям"

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный "Триумф" уступил самарским "Красным Крыльям" в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ. Хозяевам удалось выиграть только последнюю четверть, но этого оказалось недостаточно для победы - 69:76.

Первая четверть прошла в равной борьбе, с преимуществом в одно очко ее выиграли гости - 22:21. Вторую десятиминутку "Крылья" провели ударно и на большой перерыв ушли при счете 43:36 в свою пользу.

После перерыва хозяева пытались переломить ход встречи, но этого им сделать не удалось - хорошо играла защита самарцев. Итоговый счет встречи - 69:76.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Триумфа" Тасмин Митчелл, набравший 20 очков.