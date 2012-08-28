"Ъ": Глава Рособрнадзора Любовь Глебова покинет свой пост

Любовь Глебова. фото: ИТАР-ТАСС

Любовь Глебова покидает пост главы Рособрнадзора. Предполагается, что следующим этапом ее карьеры станет Совет федерации, где Глебова займется законодательной поддержкой образовательной реформы.

Кадровые перестановки в Рособрнадзоре произойдут в сентябре. Глебова начинает политическую карьеру: примет участие в региональных выборах, после которых будет делегирована в СФ в качестве представителя одного из субъектов РФ, скорее всего сенатором от Пензенской области, сообщает "КоммерсантЪ".

Глава Рособрнадзора находится в отпуске и недоступна для комментариев. В пресс-службе ведомства не стали опровергать информацию о грядущей смене руководства, но подробные комментарии давать отказались.

Любовь Глебова возглавляет Рособрнадзор с 2008 года. Основной его задачей все эти годы являлся контроль за проведением ЕГЭ. Под руководством Глебовой ведомство пыталось найти оптимальную форму проведения экзамена: чиновники сокращали количество льготников, ограничивали количество вузов, куда могут подать документы выпускники школ.

Другие материалы газеты "КоммерсантЪ"