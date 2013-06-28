Более 16 тысяч выпускников не получат аттестаты

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году аттестаты по итогам окончания школы не получат 16,5 тысячи человек. Это 2,24% от общего числа выпускников.

Этот показатель лучше, чем в прошлом году - тогда без аттестатов остались 3,5% выпускников, это более 25 тысяч человек, сообщил глава управления оценки качества образования Рособрнадзора Евгений Семченко.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали 860 тысяч человек, из них 754 тысячи - выпускники 2013 года. Самым популярным по выбору стал экзамен по обществознанию, на втором месте - физика, а самым непопулярным был экзамен по иностранному языку.

В ходе проведения теста был зафиксирован ряд нарушений: 500 человек пришли с телефонами, 125 принесли шпаргалки и еще один - с фотоаппаратом. Более 80 тысяч человек подали апелляции по поводу результатов ЕГЭ, около 20% из них были удовлетворены.

Напомним, что в настоящее время Рособрнадзор проводит проверки высокобалльных работ в тех регионах, где результаты существенно превышают общероссийские показатели. Всего, согласно плану, будет проверено около 4 тысяч работ. Причиной проверок стал факт появления в Сети ответов на ЕГЭ незадолго до проведения экзаменов.