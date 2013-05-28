Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 23:22

Общество

ЕГЭ по математике собираются провести по новому регламенту

Минобрнауки ужесточит условия сдачи ЕГЭ по математике

Министерство образования сообщает, что ЕГЭ по математике пройдет по скорректированному регламенту. На такие меры ведомство пошло после скандала с публикацией ответов на ЕГЭ по русскому языку в одной из социальных сетей.

Большое количество нарушений, зафиксированных в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку, требует изменения регламента проведения экзамена по математике, заявил министр образования России Дмитрий Ливанов в ходе заседания Общественного совета при Минобрнауки РФ, сообщает официальный Twitter ведомства.

Какие изменения в проведении процедуры экзамена повлечет за собой изменение регламента - не уточняется.

Кроме того, Ливанов сообщил о том, что Минобрнауки обратится в полицию с заявлением по поводу публикации ответов на ЕГЭ по русскому языку в Интернете.

Напомним, 27 мая в день проведения ЕГЭ по русскому языку в социальной сети "ВКонтакте" начали появляться публикации ответов на экзамен. В результате администрация социальной сети заблокировала более 70 таких сообществ.

