Вести.Ру

На портале госуслуг Москвы pgu.mos.ru опубликованы итоги проверки ЕГЭ по русскому языку, который прошел 20 апреля среди выпускников, имеющих право на досрочную государственную аттестацию. Об этом сообщил департамент информационных технологий Москвы.

Ученики и их родители смогут ознакомиться с полученными результатами и посмотреть сами работы, оцифрованные с помощью специальных промышленных сканнеров, которые город закупил в конце прошлого года. Работы публикуются по мере поступления данных в Региональный центр обработки информации Москвы.

Чтобы получить доступ к услуге, необходимо зайти в личный кабинет на портале (pgu.mos.ru) и ввести индивидуальный логин школьника в системе "СтатГрад". Специально для выпускников открыта возможность зарегистрироваться без указания номера пенсионного страхования (СНИЛС). Воспользоваться любым электронным сервисом города также можно с помощью логина и пароля от федерального портала gosuslugi.ru.

Результаты тестового ЕГЭ по математике, которые также опубликованы на московском портале госуслуг, за месяц запросили уже 3 тысячи учеников и их родителей. Услуга вошла в пятерку самых популярных на портале. Основной объем по оцифровке экзаменационных работ придется на июнь, когда ЕГЭ сдают десятки тысяч московских выпускников.

В то же время официальной публикацией, после которой можно подать апелляцию в случае несогласия с полученными баллами, будет считаться дата публикации через образовательное учреждение.

Всего на pgu.mos.ru зарегистрированы 125 тыс. москвичей, еще 9 тыс. пользуются московскими сервисами с помощью аккаунта от gosuslugi.ru. Наиболее востребованные услуги в сфере образования - запись в первый класс (84 тыс. обращений) и бронирование путевки для ребенка в летний лагерь (17 тыс. заявок). В ближайшее время портал будет интегрирован с единой городской системой электронных дневников и журналов dnevnik.mos.ru. Это позволит получать оперативный доступ в интерфейс дневника и настроить бесплатные SMS-уведомления для родителей.