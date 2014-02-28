Большинство крупных вузов оставили прошлогодние вступительные ЕГЭ

Российские вузы опубликовали списки вступительных экзаменов

Большинство крупных российских вузов после разъяснений Минобрнауки вернули те же вступительные экзамены, которые сдавали абитуриенты в прошлом году, сообщает телеканал "Москва 24".

Пошлогодние вступительные ЕГЭ остались в МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школе экономики, РУДН, РЭУ им.Плеханова, МИСиС, МГТУ им. Баумана, МФТИ, в Воронежском государственном университете и ряде других вузов.

На прошлой неделе министр образования и науки России Дмитрий Ливанов опубликовал уточнение к приказу, который изменил список вступительных испытаний. Теперь вузы могут оставить экзамены, к которым школьники готовились весь год. Учебные заведения, которые уже опубликовали новый перечень вступительных испытаний, имеют право до 1 марта вернуться к прошлогоднему. В Минобрнауки подчеркнули, что у вузов есть возможность скорректировать объявленный ранее список вступительных испытаний до 1 марта 2014 года.

Напомним, причиной волнения выпускников послужил приказ ведомства, который позволяет вузам менять перечень ЕГЭ в сторону увеличения. Так, у учебных учреждений сохраняется обязательный экзамен по русскому и профильный ЕГЭ, а дополнительные экзамены вуз может выбирать самостоятельно. Среди них - иностранный язык, география или история.

Некоторые российские вузы сразу поменяли набор вступительных испытаний.