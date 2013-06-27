На ЕГЭ запретят ходить в туалет

Процедуру сдачи ЕГЭ могут ужесточить

Процедуру сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) ждут серьезные изменения. Выпускникам могут запретить выходить из аудитории во время написания теста даже в туалет.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы департамента образования Москвы Исаак Калина.

При этом он уточнил, что ЕГЭ выполняет такие же функции, как и вступительный экзамен, на котором выходить в туалет не разрешается. Если инициативу поддержат, то будет предусмотрено исключение для детей с медицинскими противопоказаниями.

Напомним, что в ходе ЕГЭ-2013 был зарегистрирован ряд серьезных нарушений. Рособрнадзор проводит проверки высокобалльных работ в тех регионах, где результаты существенно превышают общероссийские показатели. Всего, согласно плану, будет проверено около 4 тысяч работ.

Причиной проверок стал факт появления в Сети ответов на ЕГЭ незадолго до проведения экзаменов.