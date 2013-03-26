Срок действия итогов ЕГЭ до 4 лет увеличат в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Увеличение срока действия итогов единого государственного экзамена до 4 лет вместе с отменой бумажного сертификата произойдет в 2014 году.

Как сообщил врио руководителя управления оценки качества образования Рособрнадзора Евгений Семченко, указанные изменения произойдут после того, как вступит в силу новый закон об образовании, то есть в следующем году.

Также чиновник отметил, что существенных изменений в структуре и проведении ЕГЭ в этом году не будет, что позволит сконцентрироваться на обеспечении прозрачности проведения экзамена, сообщает РИА Новости.

Напомним, новый закон "Об образовании" начнет действовать с 1 сентября и заменит два существующих базовых закона: "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". В документе прописываются нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профессиональное - начальное, среднее, высшее и дополнительное.

Согласно документу, обучение будет вестись на русском языке с возможностью получения образования на языках национальных республик. Введение школьной формы оставили на усмотрение администрации образовательных учреждений, а сельские школы не смогут закрывать без учета мнения жителей.

Детальное сравнение нового закона с нормами старого уже неоднократно проводилось.