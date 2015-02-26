Итоговые экзамены: как школьники будут сдавать ГИА и ЕГЭ в 2015 году

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

26 февраля Минобрнауки утвердило даты проведения единого госэкзамена, основного госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году. В связи с этим M24.ru собрало полезную информацию о том, когда и как школьники будут сдавать выпускные экзамены.

Как это расшифровывается

Основной госэкзамен и государственный выпускной экзамен – это та же государственная итоговая аттестация (ГИА), но разделенная на две категории.

Если ОГЭ – это экзамен для всех школьников, то ГВЭ сдают только те, кто закончил специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Обязательными предметами ОГЭ, как и для государственной итоговой аттестации, являются математика и русский язык. Еще два предмета из общего списка учащиеся выбирают сами. Общее число предметов ОГЭ не должно превышать пяти. При этом раньше для получения аттестата нужно было успешно сдать только два обязательных предмета, то сейчас все четыре экзамена (два обязательных и два по выбору) должны быть сданы хотя бы на удовлетворительную оценку.

Даты сдачи экзаменов

Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:

25 мая – география, литература;

28 мая – русский язык;

1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;

4 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;

8 июня – обществознание, химия;

11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;

15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;

17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение").

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для других категорий – тех, у кого совпадают дни экзаменов, и школьников с ограниченными возможностями здоровья – установлены другие даты проведения ЕГЭ, их узнать можно здесь.

Государственный выпускной экзамен будут сдавать в следующие дни:

27 мая – математика;

29 мая – обществознание, химия, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

3 июня – русский язык;

5 июня – география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), физика.

Для учеников, которые не могут прийти на экзамены по уважительным причинам, и тех, кто не сдал их в прошлом году, установлены другие сроки проведения ГВЭ.

"Мосгорсправка": Как помочь в подготовке к ЕГЭ

А даты основного государственного экзамена назначены на:

27 мая – математика;

29 мая – обществознание, химия, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

3 июня – русский язык;

5 июня – география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), физика.

Те, кто не сможет прийти на экзамен по уважительным причинам, сдают его досрочно. Школьники, не сдавшие экзамены, сдают также в другое время.

Что поменялось

Тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2015 году, ждет несколько изменений. Так, экзамен по математике разделится на два уровня – базовый и профильный, а географию и русский язык можно было сдать уже в феврале.

Кроме того, более семи тысяч российских выпускников попробуют сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, которая вводится в этом году. Сдача экзамена необязательная и выбирается выпускниками по желанию. Так, на экзамен по английскому языку подали 6715 заявок, по немецкому языку – 524 заявки, по французскому – 379 заявок, испанский язык планируют сдать 50 человек.

На рабочем столе находится ноутбук и наушники с гарнитурой. На сдачу экзамена дается 15 минут, не считая подготовки. Экзаменуемый должен будет дать устные ответы на четыре типа заданий. Ответы будут записываться, и он сможет прослушать их.

Какие изменения в ЕГЭ-2015 ждут выпускников

14 февраля ребята уже сдали досрочный ЕГЭ по русскому языку и географии. Экзамен прошел без серьезных нарушений.

Добавим: чтобы минимизировать угрозы информационной безопасности, исключить возможности распространения контрольных измерительных материалов (КИМ) до начала проведения экзамена, была использована технология распечатки КИМ в аудиториях непосредственно перед началом испытания. Для профилактики нарушений во время экзаменов во всех аудиториях также велось видеонаблюдение.

Кроме того, в этом году для тяжелобольных детей организуют пункты сдачи ЕГЭ в трех столичных больницах. Выпускные экзамены пройдут в Детской республиканской клинической больнице, Московской городской онкологической больнице и Научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

В ближайшем будущем может появиться и вариант экзамена, который предназначается для школьников, не желающих поступать в вузы. Рособрнадзор также собирается открыть сеть центров, где любой желающий в течение года сможет сдать ЕГЭ. Лучшая попытка сдачи экзамена пойдет в аттестат.

Как проходят экзамены

Выпускники 9-х и 11-х классов сдают итоговые экзамены в специальных пунктах, как правило на базе школ. Для допуска к экзамену ученику необходимо предъявить паспорт. С собой на экзамен разрешено проносить только гелевую ручку с черными чернилами и линейку. Все необходимые справочные материалы и другое оборудование выдаются ученику на месте организатором экзамена.

Фото: M24.ru

До начала экзамена проводят инструктаж, после чего ученикам раздают задания – контрольно-измерительные материалы. Ученики должны проверить качество печати бланков. При обнаружении брака или неполного комплекта документы необходимо немедленно заменить.

После заполнения регистрационной формы ученики приступают к экзамену. Организаторы обязаны напомнить об окончании экзамена за 30 минут. Ученики должны успеть перенести все ответы с черновика в бланк. Черновики к проверке не допускаются и не засчитываются.

Что запрещено во время экзамена

Все личные вещи школьники должны сдавать на хранение. На экзамен запрещается проносить с собой:

сотовый телефон;

любые справочные материалы;

электронно-вычислительные устройства.

На экзамене также запрещено разговаривать, вставать с мест, меняться местами, пересаживаться и выходить из аудитории без сопровождения. Бланки при этом нужно на время сдать. Если выпускник нарушает правила, его могут удалить с экзамены. При этом на его бланках и в пропуске поставят соответствующие отметки.

Отметим: если ученик не удовлетворен оценкой за экзамен, то он может ознакомиться со своей работой и подать апелляцию.