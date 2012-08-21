"Российская газета", вторник, 21 августа 2012 года

Бендеру добавят шесть статей

В Уголовный кодекс впишут новые виды мошенничества

Правительство страны поддержало законопроект, сужающий знаменитый список Остапа Бендера. Тот самый - со "сравнительно честными" способами заработка. Некоторые из них предложено внести в Уголовный кодекс под характерным заголовком: "мошенничество" и более подробными пояснениями. Всего предлагается добавить в Уголовный кодекс шесть новых статей, детально прописывающих преступные способы обмана. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Верховный суд России. В каждой новой статье мошенничество предстает в новом свете, уже не какой-то обман в общем виде, а конкретный способ обмана. Например, мошенничество в сфере страхования, мошенничество с платежными картами и т.д. Кроме того, проектом в число отягчающих обстоятельств при мошенничестве вносится лишение человека жилья.



Все секрет, ничто не тайна

Финансовые институты заставят подозревать граждан в отмывании денег

За отмывание "грязных" денег при налоговых и таможенных преступлениях у граждан, физических лиц, будут конфисковывать имущество, деньги и ценности. А за легализацию доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, им светит уголовная статья. До сих пор этот состав преступления был исключен из уголовного кодекса. За ужесточение наказания выступает Росфинмониторинг. Ведомство разработало целый пакет радикальных и масштабных "антиотмывочных" поправок, меняющих нормы уголовного, налогового, административного кодексов и ряд ключевых законов. Цель — борьба по всем фронтам с незаконными финансовыми и валютными потоками, отмывкой денег фирмами-однодневками и конечными выгодоприобретателями, выводом их за границу — в офшоры. Причем по незаконным валютным операциям бороться предполагается по периметру всех стран — членов Таможенного союза. Таможенники в связи с этим могут получить новые серьезные права.

Отнять и поделить

По каким сценариям чиновники могут лишиться заграничной собственности

Счета и недвижимость наших чиновников за рубежом — эта болезненная для сограждан тема обострилась в последнее время, когда о ней заговорили на законодательном уровне. В Государственной Думе сейчас рассматривается сразу три законопроекта об ограничении экспорта капитала, приобретенного семьями наших чиновников в процессе их "хозяйственной деятельности". Первый закон запрещает чиновникам иметь имущество за рубежом под угрозой увольнения. Но этот запрет прописан не категорически и не всем, а только рядовым и на усмотрение начальства. Никаких мер уголовной репрессии законопроект не предусматривает. Второй - предписывает гражданским чиновникам всех рангов, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы под страхом уголовного наказания уведомлять тот орган, в котором кто работает, о приобретении отдельных видов зарубежных активов и открытии счетов заграницей. Третий законопроект — самый, если так можно выразиться — "кровожадный". Под него попадают уже не только гражданские лица, но и все категории "силовиков", включая прокуроров и следователей СКР. Исключение сделано для сотрудников ФСБ, депутатов, губернаторов и выше. Все, кто подпадает под третий законопроект, не только сами обязаны закрыть заграничные счета и продать имущество. Это же предписано их супругам и даже несовершеннолетним детям. Так и написано: обязаны обеспечить закрытие счетов и отчуждение имущества своих супруг и несовершеннолетних детей.



Сдавайте отраву за деньги

За выявление наркотиков объявлены премии

Неожиданное решение принято в Калининградской области: за сданные партии наркотиков объявлены премии. Как рассказал корреспонденту "РГ" замруководителя областного управления наркоконтроля подполковник полиции Михаил Нечушкин, премии будут от 20 до 50 тысяч рублей. На такие бонусы выделяется три миллиона рублей. "Премии будут получать только оперативные сотрудники, которые непосредственно участвуют в задержании наркотиков", — пояснил подполковник. — "Руководители управления к этим деньгам отношения иметь не будут". Премироваться будут и наркополицейские, ликвидировавшие наркопритоны. По словам Нечушкина, предложение выплачивать премии наркополицейским из региональных бюджетов всем главам регионов направил директор ведомства Виктор Иванов. Надо сказать, что многие губернаторы откликнулись на его просьбу. Ведь ситуация с наркотрафиком во многих регионах не просто вызывает тревогу, а порой лидирует в криминальном списке.

Do you speak ЕГЭ?

К обязательным экзаменам по русскому языку и математике добавится иностранный язык

Российские выпускники школ начнут повсеместно сдавать три обязательных единых госэкзамена. К русскому языку и математике добавится иностранный язык – это прописано в новых Федеральных государственных образовательных стандартах для старшей школы. Изменение революционное: на нашей памяти у школьников всегда было только два экзамена, сдать которые должен был каждый. Зачем понадобился третий? Какими будут контрольные материалы по новому ЕГЭ? Как правильно учить иностранный язык сегодня? Об этом обозреватель "РГ" беседует с президентом факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. Ломоносова, профессором Светланой Тер-Минасовой.



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