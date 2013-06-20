На каждом пункте сдачи ЕГЭ в Москве было от 3 до 12 наблюдателей

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году на каждом пункте сдачи ЕГЭ в столице присутствовали от 3 до 12 общественных наблюдателей. Они находились как в аудиториях, так и вне их, рассказал начальник управления государственного контроля и надзора в сфере образования столицы Сергей Горбун.

По его словам, всего в местах сдачи ЕГЭ было проведено до 50 проверок. Из мелких нарушений в этом году были зафиксированы наличие не изолированных аудиторий, несвоевременная вывеска списков участников, а также очереди при входе. Из крупных он отметил наличие у некоторых выпускников мобильников и справочных материалов, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Напомним, всего в этом году с единого госэкзамена выгнали 122 ученика. Все их результаты были аннулированы, и пересдать экзамен они смогут лишь в будущем году.