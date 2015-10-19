Базовый экспериментальный ЕГЭ по математике пройдет в столице в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экспериментальный базовый экзамен по математике пройдет в 2016 году в Москве, сообщил журналистам министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Его смогут сдать ученики 11 классов.

"Не должно быть в 11 классе лихорадочной подготовки к двум или трем экзаменам, школьники должны получать общие знания", – заявил министр.

Министр также отметил, что минимальные баллы для получения аттестата и поступления в вуз в 2016 году останутся прежними.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике разделили на два уровня – базовый и профильный с 2015 года.

Базовый ЕГЭ сдают выпускники, которые планируют обучаться по специальностям, где математика не является профильным предметом, также те старшеклассники, которые не планируют поступать в вузы. Он содержит 20 заданий и оценивается по пятибалльной шкале.

Профильный экзамен предназначен для тех, у кого математика является одним из вступительных экзаменов в вуз. Испытание состоит из двух частей и содержит 21 задание. Из них девять базового уровня, остальные повышенного и высокого. При этом 14 заданий требуют от ученика краткого вида в виде числа, дроби и так далее, в семи требуется развернутое решение. Чтобы сдать экзамен, надо набрать не менее 27 баллов из 100. На выполнение заданий отводится четыре часа.

В этом году ЕГЭ по математике сдавали более 500 тысяч человек.

Ранее m24.ru сообщало, что школьникам могут разрешить пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах в течение года. Проект изменений в закон "Об образовании" готовы внести в Госдуму. Сейчас же пройти повторный экзамен выпускники могут только через год. Пересдача в том же учебном году разрешается в том случае, если не сдан всего один экзамен.