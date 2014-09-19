Официальное мобильное приложение по ЕГЭ появится в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальное мобильное приложение "ЕГЭ для школьников" будет разработано до конца года, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, в приложении будет вся информация о расписании ЕГЭ, минимальных баллах по предметам и других организационных моментах, сообщает ИТАР-ТАСС.

"О программе, которая бы готовила детей к экзамену в прямом смысле слова, речь не идет", - добавил Кравцов.

Чиновник также отметил, что в интернете уже есть приложения для выпускников. Однако многие из них платные, поэтому в Рособрнадзоре решили создать новый бесплатный сервис.

Воспользоваться приложением при подготовке к Единому госэкзамену учащиеся смогут в 2015 году, но уже к концу этого года оно заработает в пилотном режиме.

Добавим, к ЕГЭ по всем предметам можно готовиться с помощью приложения "Яндекс.ЕГЭ". В этом сервисе в режиме тренировки можно решать только определенные типы вопросов, прорабатывая какую-то тему. Также можно пользоваться сервисами "ЕГЭ 2014 География", "ЕГЭ 2014 Русский язык" и т.д., задания к которым придумывали специалисты ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Эти приложения работают в двух режимах: экзамен и тестирование. В последнем можно исправлять ответы и сверять свои решения с правильными ответами.

Как ранее сообщало M24.ru, в 2015 году абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за портфолио. Такое количество баллов будут начислять за статус чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы и т.д. Такие же преференции даст аттестат с отличием, волонтерство, участие в олимпиадах, творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и т.д. Помимо этого, до 10 баллов может принести высокая вузовская оценка за сочинение, написанное в 11 классе, которое будущий студент покажет при приеме.

Отметим, что в ближайшем будущем ЕГЭ можно будет сдавать в течение всего года в специальных центрах. В аттестат пойдет лучшая попытка сдачи экзамена. Открыть такие центры планируется до конца 2014 года.

Помимо ЕГЭ учащиеся выпускных классов будут писать сочинения, которое станет допуском к дальнейшей сдаче Единого госэкзамена. При этом темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на декабрь.

Напомним также, что в ближайшие годы Минобрнауки полностью откроет банк заданий, из которых будут формироваться ЕГЭ. Содержание билетов учащиеся будут также узнавать на экзамене.