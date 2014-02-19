Желающие учиться в России иностранцы смогут сдавать ЕГЭ на родине

Рособрнадзор планирует открыть за рубежом 10 пунктов сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) для соотечественников, эти пункты откроются главным образом в странах СНГ, сообщил в среду глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки.
"В соответствии с поручением президента России, мы в этом году создаем 10 центров сдачи (ЕГЭ. - Ред.), они будут работать прежде всего в странах СНГ", - передает слова Кравцова телеканал "Москва 24".
Руководитель Рособрнадзора отметил, что в этих пунктах будут проводить ЕГЭ для соотечественников и желающих поступить в российские вузы.
Также изменятся правила доставки контрольных измерительных материалов до мест проведения госэкзаменов - ценный груз будет находиться под охраной.
Записи проведения ЕГЭ с видеокамер в аудиториях, будут храниться на специально созданном сайте три месяца. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 21 апреля.