Желающие учиться в России иностранцы смогут сдавать ЕГЭ на родине

Желающие учиться в России иностранцы смогут сдавать ЕГЭ за границей

Рособрнадзор планирует открыть за рубежом 10 пунктов сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) для соотечественников, эти пункты откроются главным образом в странах СНГ, сообщил в среду глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании коллегии Минобрнауки.

"В соответствии с поручением президента России, мы в этом году создаем 10 центров сдачи (ЕГЭ. - Ред.), они будут работать прежде всего в странах СНГ", - передает слова Кравцова телеканал "Москва 24".

Руководитель Рособрнадзора отметил, что в этих пунктах будут проводить ЕГЭ для соотечественников и желающих поступить в российские вузы.

Также изменятся правила доставки контрольных измерительных материалов до мест проведения госэкзаменов - ценный груз будет находиться под охраной.

Записи проведения ЕГЭ с видеокамер в аудиториях, будут храниться на специально созданном сайте три месяца. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 21 апреля.