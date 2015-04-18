Досрочные ЕГЭ по информатике, истории и биологии прошли без сбоев

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не зафиксировала сбоев на досрочном ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии и истории. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

По предварительным данным, в ходе досрочного ЕГЭ-2015 за нарушение правил аннулировано 43 работы. За наличие мобильных телефонов - 24, за использование шпаргалок - 19.

ЕГЭ по истории прошел в 76 субъектах РФ. В нем приняло участие 2380 человек, из них 74 - выпускники этого года.

Экзамен по биологии прошел в 73 субъектах РФ. В нем приняло участие более 1800 человек, из них 255 - выпускники текущего года.

ЕГЭ по информатике проводился в 61 субъекте РФ. В нем приняло участие 489 человек, из них 36 - выпускники текущего года.

На всех экзаменах, кроме тех, которые были организованны в труднодоступных и отдаленных местностях, велось онлайн-видеонаблюдение. В пяти субъектах РФ работали представители Рособрнадзора, в 36 - федеральные инспекторы. Также везде присутствовали общественные наблюдатели.