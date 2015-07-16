Пересдать ЕГЭ по математике и русскому языку можно будет в сентябре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике и русскому языку можно будет уже в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"Важно реализовать задачу круглогодичной сдачи ЕГЭ, поэтому для не сдавших экзамены по русскому языку и математике в этом году или желающих улучшить свои результаты по этим предметам, 26 сентября будет проведен ЕГЭ по математике, а 29 — по русскому языку", — сказал Кравцов.

Как отметил Кравцов, подать заявления для пересдачи ЕГЭ в эти сроки участники экзаменов должны с 26 августа по 10 сентября.

ЕГЭ в России является одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Русский язык и математика — обязательные предметы, которые необходимо сдать для получения аттестата об окончании школы.

Рособрнадзор уже высказывался о планах ввести в России круглогодичную пересдачу ЕГЭ, при которой сдать экзамен можно будет четыре раза в течение года, в том числе в сентябре.

Ранее сообщалось, что в столице 800 выпускников школ не смогли получить аттестаты.