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Общество

11 июля 2014, 17:32

Направления тем выпускных сочинений станут известны осенью

ЕГЭ образование Дмитрий Ливанов Минобрнауки РФ итоговое сочинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Пять общих направлений тем выпускного сочинения объявят школам в сентябре, а сами темы станут известны в декабре, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"Темы должны быть основаны на лучших литературных образцах. Считаю принципиально важным, чтобы они формировались не чиновничеством, а предлагались профессионалами, работающими в гуманитарной сфере", - добавил министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

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Напомним, итоговое сочинение будет проводиться в рамках промежуточной аттестации и будет допуском к дальнейшей сдаче ЕГЭ. Писаться сочинение будут в школе. Темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на декабрь.

Проверкой работ займутся учителя и, возможно, независимые эксперты, за сочинение будет выставляться оценка "зачет/незачет". В случае незачета ученик сможет до конца учебного года написать сочинение еще раз.

Написанные работы будут сразу же сканироваться и размещаться в информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны. При этом выпускник при подаче документов в высшие учебные заведения сможет решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио или нет.

Добавим, что вузы смогут самостоятельно устанавливать правила учета результатов сочинения при поступлении. Максимальный балл, который вуз может выставить за работу, – 10, полученная оценка приплюсовывается к баллам ЕГЭ.

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