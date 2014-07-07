Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартует 7 июля

В понедельник, 7 июля, начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 16 июля, сообщает телеканал "Москва 24".
Ожидается, что в столице за парты сядут более 3,5 тысяч человек. Будут открыты 23 пункта для прохождения экзамена. Всего по стране ЕГЭ в дополнительное время сдадут 45 тысяч человек.
"Этот дополнительный период предназначен для сдачи участниками, которые не могли по уважительным причинам сдать экзамен в основной период в июне. Как правило, это в большинстве выпускники прошлых лет. Также имеют право сдавать дети, которые болели во время основного периода ЕГЭ. Экзамены сдают и выпускники средних профессиональных образовательных учреждений", - отметил директор Федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.
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Больше всего участников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Результаты по этому предмету необходимы для поступления во всех вузы Российской Федерации. Также в числе популярных предметов математика и физика. Меньше всего участников выбрали французский и испанский языки.
Напомним, в этом году ЕГЭ по русскому языку и математике не смогли сдать примерно пять тысяч выпускников, что на полторы тысячи меньше, чем в прошлом. Правда, с этого года был снижен порог минимального количества баллов, необходимых для сдачи экзамена: с 36 баллов до 24.