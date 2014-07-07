Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07 июля 2014, 09:20

Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартует 7 июля

ЕГЭ экзамены абитуриенты школьники дополнительные сдачи

Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется с 7 июля

В понедельник, 7 июля, начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 16 июля, сообщает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что в столице за парты сядут более 3,5 тысяч человек. Будут открыты 23 пункта для прохождения экзамена. Всего по стране ЕГЭ в дополнительное время сдадут 45 тысяч человек.

"Этот дополнительный период предназначен для сдачи участниками, которые не могли по уважительным причинам сдать экзамен в основной период в июне. Как правило, это в большинстве выпускники прошлых лет. Также имеют право сдавать дети, которые болели во время основного периода ЕГЭ. Экзамены сдают и выпускники средних профессиональных образовательных учреждений", - отметил директор Федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.

Ссылки по теме

Больше всего участников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Результаты по этому предмету необходимы для поступления во всех вузы Российской Федерации. Также в числе популярных предметов математика и физика. Меньше всего участников выбрали французский и испанский языки.

Напомним, в этом году ЕГЭ по русскому языку и математике не смогли сдать примерно пять тысяч выпускников, что на полторы тысячи меньше, чем в прошлом. Правда, с этого года был снижен порог минимального количества баллов, необходимых для сдачи экзамена: с 36 баллов до 24.

Сюжет: ЕГЭ - 2014

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать