Банк заданий ЕГЭ сделают открытым

Банк заданий Единого госэкзамена по всем предметам сделают открытым в течение 1 – 2 лет. Такое заявление сделал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

"У нас по математике весь банк заданий открытый. Это принципиальная позиция, и постепенно мы перейдем по всем предметам Единого экзамена на эту систему", — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, задания, которые будут доставаться на экзамене, будут браться исключительно из банка, и если ученик решил достаточное количество вариантов, он гарантированно сможет сдать экзамен.

Ливанов особо подчеркнул, что как и на экзамене по математике, планируется убрать из экзаменационных заданий часть А, в которой нужно выбрать один из четырех правильных ответов.

Таким образом, у учащихся больше не будет возможности угадать правильный ответ.