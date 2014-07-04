В понедельник стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ

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7 июля стартует дополнительный период Единого государственного экзамена. Принять участие в экзаменах этого периода могут выпускники прошлых лет и те, кого повторно допустили к сдаче ЕГЭ в этом году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ предусмотрен для выпускников, которые не смогли сдать экзамены в отведенный для этого срок по уважительной причине. В эту категорию попадают выпускники прошлых лет, выпускники ПТУ и техникумов и школьники, которые не смогли прийти на ЕГЭ по болезни.

"Всего в июле экзамен будут сдавать чуть более 45 тысяч человек, а в Москве - около 3,5 тысячи человек. Около 30 тысяч человек отправятся на экзамен по русскому языку", - сообщил в ходе пресс-конференции директор ФГБУ "ФЦТ" Сергей Пономаренко.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ завершится 16 июля.

Напомним, в этом году ЕГЭ по русскому языку и математике не смогли сдать примерно пять тысяч выпускников, что на полторы тысячи меньше, чем в прошлом. Правда, с этого года был снижен порог минимального количества баллов, необходимых для сдачи экзамена: с 36 баллов до 24.