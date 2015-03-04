За проведением ЕГЭ в режиме онлайн будут наблюдать более 9 тысяч человек

Фото: M24.ru

В 2015 году Рособрнадзор планирует аккредитовать более 9 тысяч общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом проведения ЕГЭ в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Рособрнадзора, ежегодно в государственной итоговой аттестации принимают участие более 40 тысяч общественных наблюдателей.

С марта 2015 года любой российский гражданин, желающий стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, может зарегистрироваться на сайте egebook.ru для прохождения курса дистанционного обучения с последующим контрольным тестированием. По результатам тестирования выдается удостоверение общественного наблюдения.

Отметим, что аккредитацией общественных наблюдателей занимаются региональные органы управления образованием. "Сроки подачи заявления определяются в регионе, однако это должно быть не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету", – отметили в Рособрнадзоре.

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать на всех этапах проведения ЕГЭ, в том числе в региональных центрах обработки информации, при проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций.

При этом наблюдатель не может находиться в пункте проведения ЕГЭ, в котором сдают экзамены близкие родственники. Также существует правило, что в одной аудитории может находиться не более одного общественного наблюдателя.

Если наблюдатель выявляет какое-либо нарушение во время проведения ЕГЭ, он направляет эту информацию в федеральные органы исполнительной власти, в региональные и муниципальные органы управления образованием. Аналогичная схема действует и в случае с наблюдателями, которые контролируют проведение экзамена в режиме онлайн-видеотрансляции.

Напомним, что 26 февраля Минобрнауки утвердило даты проведения единого госэкзамена, основного госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году.

Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:

25 мая – география, литература;

28 мая – русский язык;

1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;

4 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;

8 июня – обществознание, химия;

11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;

15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;

17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение").

Отметим, что основной госэкзамен и государственный выпускной экзамен – это та же государственная итоговая аттестация (ГИА), но разделенная на две категории. Если ОГЭ – это экзамен для всех школьников, то ГВЭ сдают только те, кто закончил специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.