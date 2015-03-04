За проведением ЕГЭ в режиме онлайн будут наблюдать более 9 тысяч человек

Фото: M24.ru
В 2015 году Рособрнадзор планирует аккредитовать более 9 тысяч общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом проведения ЕГЭ в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Рособрнадзора, ежегодно в государственной итоговой аттестации принимают участие более 40 тысяч общественных наблюдателей.
С марта 2015 года любой российский гражданин, желающий стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, может зарегистрироваться на сайте egebook.ru для прохождения курса дистанционного обучения с последующим контрольным тестированием. По результатам тестирования выдается удостоверение общественного наблюдения.
Отметим, что аккредитацией общественных наблюдателей занимаются региональные органы управления образованием. "Сроки подачи заявления определяются в регионе, однако это должно быть не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету", – отметили в Рособрнадзоре.
Общественный наблюдатель имеет право присутствовать на всех этапах проведения ЕГЭ, в том числе в региональных центрах обработки информации, при проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций.
При этом наблюдатель не может находиться в пункте проведения ЕГЭ, в котором сдают экзамены близкие родственники. Также существует правило, что в одной аудитории может находиться не более одного общественного наблюдателя.
Если наблюдатель выявляет какое-либо нарушение во время проведения ЕГЭ, он направляет эту информацию в федеральные органы исполнительной власти, в региональные и муниципальные органы управления образованием. Аналогичная схема действует и в случае с наблюдателями, которые контролируют проведение экзамена в режиме онлайн-видеотрансляции.
Напомним, что 26 февраля Минобрнауки утвердило даты проведения единого госэкзамена, основного госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году.
Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:
- 25 мая – география, литература;
- 28 мая – русский язык;
- 1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;
- 4 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 8 июня – обществознание, химия;
- 11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;
- 15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
- 17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");
- 18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение").
Отметим, что основной госэкзамен и государственный выпускной экзамен – это та же государственная итоговая аттестация (ГИА), но разделенная на две категории. Если ОГЭ – это экзамен для всех школьников, то ГВЭ сдают только те, кто закончил специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.
Обязательным ЕГЭ стал и для обучающихся в российских школах иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения аттестата школьникам необходимо было сдать всего два обязательных экзамена – по русскому языку и математике, а для поступления в вуз – четыре. Дополнительные экзамены определялись в зависимости от требований университета при поступлении, однако обязательными для поступления на все специальности являлись результаты вступительных испытаний по русскому языку.