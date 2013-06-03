"Вечерка": Мисс Москва, огонь Универсиады и нарушения на ЕГЭ

Фото: ИТАР-ТАСС

Корона для магистра

"Мисс Москва - 2013" - не только красавица и спортсменка, но еще экономист и полиглот.

Победительницей конкурса "Мисс Москва - 2013", который завершился ночью 1 июня на Красной площади, стала 21-летняя студентка МГУ Дарья Ульянова.

Почти все девушки, претендовавшие на высокое звание первой красавицы, имеют одно или два высших образования. А победительница Дарья Ульянова окончила бакалавриат экономического факультета МГУ им. Ломоносова и сейчас учится в магистратуре. Даше 21 год, она несколько раз побеждала во всероссийских олимпиадах по экономике и предпринимательской деятельности, свободно владеет английским и немецким языками.

"Мы много тренировались, переживали. За неделю до финала я во время репетиции танца сделала неловкую поддержку, упала и сломала ребро. Я много лет провела в спорте и знаю: если за что-то взялся, нужно доводить дело до конца. И выступала, улыбаясь, а за кулисами пила обезболивающие. Конкурс научил меня терпению, контролю над своими эмоциями, а главное - доказал, что красивая девушка не значит глупая", - рассказала "Вечерке" Дарья Ульянова.

Лауреатка Нацбестселлера своего имени так и не открыла

В Санкт-Петербурге прошел финал премии "Национальный бестселлер", одной из крупнейших литературных премий в России. Как обычно, вначале оргкомитет определил списки издателей, критиков и литераторов, каждому из которых предлагается выдвинуть на премию по одному произведению. Все перечисленные книги попали в лонг-лист. А уже потом появился заветный короткий список 2013 года: Максим Кантор ("Красный свет"), Евгений Водолазкин ("Лавр"), Ильдар Абузяров ("Мутабор"), Софья Купряшина ("Видоискательница"), Ольга Погодина-Кузмина ("Власть мертвых") и Фигль-Мигль ("Волки и медведи").

Точки над i предстояло расставить Малому жюри. По правилам премии, в Малое жюри преимущественно входят известные люди, чья деятельность не связана напрямую с литературными трудами. До последней минуты большинство собравшихся были уверены, что премия достанется Максиму Кантору или Евгению Водолазкину, однако получил его Фигль-Мигль. Вернее получила, поскольку за псевдонимом скрывается женщина.

По столице пронесут огонь Всемирной Универсиады

Днем 3 июня для эстафеты огня Всемирной Универсиады на несколько часов будет перекрыто движение на центральных улицах Москвы. С 14.00 до 16.00 будет ограничено движение по улице Косыгина, проспекту Вернадского, по метромосту в сторону центра, Комсомольскому проспекту в сторону центра до 3-й Фрунзенской улицы, по 3-й Фрунзенской улице, по Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Огонь 27-й Универсиады прибыл в столицу накануне вечером. Ночь он провел в МГУ. Следующей остановкой на пути факелоносцев Всемирной Универсиады станет Пермь.

Нечистые на руку школы не получат гранты

Те школы, в которых при проведении ЕГЭ были выявлены нарушения, могут вылететь из списка претендентов на получение гранта мэра, рассказал руководитель Департамента образования столицы Исаак Калина. "Я, наверное, на следующий год буду просить экспертный совет госпрограммы добавить в порядок предоставления грантов мэра пункт о том, чтобы снимать такие учреждения (с нарушениями на ЕГЭ) с рейтинга на получение гранта. Нельзя таким путем набирать хороший результат", - посетовал Калина. На ежегодные гранты могут претендовать несколько десятков лучших столичных школ. В этом году они получат от 2,5 до 7,5 миллиона рублей.

