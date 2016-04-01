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Общество

01 апреля 2016, 09:31

Досрочный ЕГЭ по литературе сдают 1,2 тысячи человек

ЕГЭ литература образование экзамены

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В России 1 апреля проходит досрочный ЕГЭ по литературе и географии, заявки подали около 1,2 тысячи и 800 школьников соответственно, сообщает Агентство "Москва".

Литературу сдают в 70 субъектах России, проведения тестирования задействовано 92 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Географию сдают в 53 субъектах и 78 ППЭ.

Напомним, экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий, а по географии – из двух частей, включающих 34 задания. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии – 37 баллов. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 12 апреля.

Досрочный период Единого госэкзамена проходит с 21 марта по 23 апреля, основной период ЕГЭ – с 27 мая по 30 июня. Детально ознакомиться с расписанием можно на сайте Рособрнадзора.

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