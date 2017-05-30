Ассанж отверг обвинения президента Эквадора в хакерстве

Фото: ТАСС/Tolga Akmen

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отреагировал на заявление нового президента Эквадора Ленина Морено, который назвал Ассанджа хакером, сообщается на странице Ассанжа в Twitter. Ассанж написал на своей странице, что он не хакер, а журналист и редактор.

Он подчеркнул, что Морено перепутал публикации доказательства о коррумпированности и хакерскую деятельность. Даже в Соединенных Штатах меня не называют хакером, подчеркнул Ассанж.

Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ранее он заявлял, что продолжит публикацию разоблачающих документов.