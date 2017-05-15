Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 15:53

Шоу-бизнес

Безумный программист: Джонни Депп сыграет основателя компании MCAfee

Американский киноактер Джонни Депп сыграет главную роль в байопике Джона Макафи, основателя компании-разработчика антивируса McAfee, сообщает The Hollywood Reporter. Фильм об эксцентричном программисте получит названием "Король джунглей".

Сценарий в духе черной комедии напишут Скотт Александер и Ларри Карацевски, работавшие над сценарием фильма "Эд Вуд" (1994), в котором также сыграл Джонни Депп. В основу ляжет опубликованная в журнале Wired статья о том, как Маккафи продал свое детище и уехал жить отшельником в джунглях Белиза.

"Короля джунглей" снимет режиссерский дуэт Гленна Фикарры и Джона Рекуа, известный по фильму "Эта дурацкая любовь" (2011).

Джон Макафи (1945) начинал карьеру в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.В 1987 году основал собственную фирму McAfee. В 1994 году он продал McAfee производителю микропроцессоров Intel. Фирма была позже переименована, однако ее продукция до сих пор выходит с товарным знаком McAfee.

После сделки Макафи уехал в Белиз, а в 2013 году был вынужден вернуться в США после серии конфликтов с властями. В 2016 году программист баллотировался в президенты США от Либертарианской партии, но выбыл в первом круге предвыборной гонки.

