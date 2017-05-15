Безумный программист: Джонни Депп сыграет основателя компании MCAfee

Фото: m24.ru

Американский киноактер Джонни Депп сыграет главную роль в байопике Джона Макафи, основателя компании-разработчика антивируса McAfee, сообщает The Hollywood Reporter. Фильм об эксцентричном программисте получит названием "Король джунглей".

Сценарий в духе черной комедии напишут Скотт Александер и Ларри Карацевски, работавшие над сценарием фильма "Эд Вуд" (1994), в котором также сыграл Джонни Депп. В основу ляжет опубликованная в журнале Wired статья о том, как Маккафи продал свое детище и уехал жить отшельником в джунглях Белиза.

"Короля джунглей" снимет режиссерский дуэт Гленна Фикарры и Джона Рекуа, известный по фильму "Эта дурацкая любовь" (2011).