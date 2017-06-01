Книга Толкина "Берен и Лютиен" опубликована через 100 лет после создания

Фото: AP

Книга автора "Властелина колец" Джона Толкина была опубликована спустя столетие после ее написания. Произведение называется "Берен и Лютиен", оно рассказывает о любви смертного мужчины и бессмертной эльфийки, которая во имя союза отказалась от вечной жизни. О публикации книги сообщает BBC.

Критики охарактеризовали произведение как очень личную историю. В ней содержатся версии сказочного повествования сборника мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион", изданного сыном писателя Кристофером в конце 1970-х годов.

Новую книгу также редактировал 92-летний Кристофер, а проиллюстрировал издание Алан Ли. Он работал над кинотрилогией Питера Джексона "Властелин колец" и получил "Оскара".

Джон Толкин – писатель, лингвист, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета. Он стал родоначальником классического фэнтези, написав книги "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец" и "Сильмариллион". Произведения стали культовыми, их неоднократно экранизировали, по ним ставили спектакли и оперы, книги множество раз переиздавали.