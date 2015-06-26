Джоан Роулинг поставит спектакль о Гарри Поттере

Фото: ТАСС

Создательница всемирно известных романов о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг обрадовала поклонников новостью о том, что их ждет продолжение полюбившейся истории. Об этом Роллинг сообщила на своей странице в Твиттере.

Однако на сей раз фанатов ждет не очередная книга, а театральная постановка.

"В Лондоне в следующем году состоится премьера спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя", – написала Роулинг.

Также писательница отметила, что постановка станет вполне самостоятельной историей, это не продолжение предыдущих сюжетов. Сценаристом выступит Джек Торн, режиссером-постановщиком – Джон Тиффани, а руководить процессом будет Джоан Роулинг.