Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 11:43

Культура

Джоан Роулинг поставит спектакль о Гарри Поттере

Фото: ТАСС

Создательница всемирно известных романов о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг обрадовала поклонников новостью о том, что их ждет продолжение полюбившейся истории. Об этом Роллинг сообщила на своей странице в Твиттере.

Однако на сей раз фанатов ждет не очередная книга, а театральная постановка.

"В Лондоне в следующем году состоится премьера спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя", – написала Роулинг.

Также писательница отметила, что постановка станет вполне самостоятельной историей, это не продолжение предыдущих сюжетов. Сценаристом выступит Джек Торн, режиссером-постановщиком – Джон Тиффани, а руководить процессом будет Джоан Роулинг.

Джоан Роулинг Гарри Поттер

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика