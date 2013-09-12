Роулинг займется сценарием к фильму о волшебном мире Гарри Поттера

Джоан Роулинг. Фото: jkrowling.com

Британская писательница Джоан Роулинг напишет сценарии к серии фильмов о магическом мире Гарри Поттера. При этом сам знаменитый мальчик-волшебник в картинах не появится.

Первым фильмом станет история, основанная на книге "Фантастические звери и места их обитания", написанная вымышленным автором по имени Ньют Скамандер, сообщает BBC. Согласно сюжету произведений о Гарри Поттере, эта книга принадлежала герою во время учебы в школе магии и волшебства Хогвартс.

Новая картина имеет к историям и Гарри Поттере косвенное отношение и будет рассказывать о событиях, которые происходили в Нью-Йорке за 70 лет до появления самого Гарри.

Съемками фильма займется компания Warner Bros. Как отмечают ее представители, опыт сотрудничества с Роулинг будет крайне удачным.

Сама писательница заявила: "Когда мне предложили заняться фильмом, я поняла, что не могу отказаться от этой идеи". "Мне всегда хотелось снова вернуться в волшебный мир, и возможность заняться фильмом захватывает меня", – добавила Роулинг.

Точная дата выхода фильма не уточняется.

Напомним, кинокомпания Warner Bros снимала все части фильмов о Гарри Поттере. Франшиза, состоящая из восьми частей, стала самой длинной за историю кино.