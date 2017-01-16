Форма поиска по сайту

16 января 2017, 11:58

Джеймс Кэмерон анонсировал создание нового сериала

Фото: PA Photos/ТАСС/Dennis Van Tine

Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, сообщает издание IndieWire. В новом проекте режиссер сосредоточится на главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений.

Научная фантастика всегда входила в сферу интересов режиссера. По его словам, на решение стать кинематографистом во многом повлиял фильм Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", который он постоянно пересматривал в детстве.

"Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм", – отметил Кэмерон.

Рабочее название сериала звучит как "История научной фантастики Джеймса Кэмерона" (James Cameron’s Story of Science Fiction). В нем будет шесть эпизодов, каждый продолжительностью в час. Премьера назначена на 2018 год.

Джеймс Кэмерон наиболее известен как создатель фильмов "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991), "Титаник" (1997) и "Аватар" (2009). Кэмерон известен как исследователь подводного мира. Среди его документальных работ – ленты о затонувших кораблях "Призраки бездны: Титаник" (2003), "Чужие из бездны" (2005), "Экспедиция: Бисмарк" (2002).
Джеймс Кэмерон документалистика новости культурного мира научная фантастика новые сериалы

