Джеймс Кэмерон анонсировал создание нового сериала

Фото: PA Photos/ТАСС/Dennis Van Tine

Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, сообщает издание IndieWire. В новом проекте режиссер сосредоточится на главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений.

Научная фантастика всегда входила в сферу интересов режиссера. По его словам, на решение стать кинематографистом во многом повлиял фильм Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", который он постоянно пересматривал в детстве.

"Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм", – отметил Кэмерон.

Рабочее название сериала звучит как "История научной фантастики Джеймса Кэмерона" (James Cameron’s Story of Science Fiction). В нем будет шесть эпизодов, каждый продолжительностью в час. Премьера назначена на 2018 год.