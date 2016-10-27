Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку – СМИ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Представитель британской Секретной разведывательной службы, известной как MI6, заявил Buzzfeed, что они не взяли бы на работу Джеймса Бонда.

В организации пояснили, что для них главное – это командная работа, а те, кто работают в одиночку, вряд ли достигнут успеха.

Кроме того, среди приоритетов MI6 – коммуникабельные люди из небогатых семей: недавние исследования показали, что сотрудники британских органов власти в основном заканчивали элитные колледжи.

Интересно, что кампания по набору сотрудников в MI6 прошла на фоне ажиотажа, связанного с недавней премьерой очередного фильма о Джеймсе Бонде: в службу обратились с просьбой о трудоустройстве немало поклонников шпионской серии.