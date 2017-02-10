Канье Уэст решил бойкотировать премию "Грэмми"

Фото: AP/Invision/Matt Sayles

Известные американские музыканты могут бойкотировать церемонию вручения престижной премии "Грэмми", считая ее необъективной, сообщает ТАСС. Речь идет о молодом хип-хоп-исполнителее Фрэнке Оушене, мастодонте Канье Уэсте и поп-певце Джастине Бибере.

Фрэнк Оушен отказался представить на рассмотрение оргкомитета "Грэмми" свой последний альбом Blonde, заявив, что сомневается в объективности организаторов, намекнув на их предубеждение перед афроамериканцами. "Они, кажется, не очень хорошо относятся к тем людям, происхождение которых схоже с моим", – сказал он.

Канье Уэст, год назад потребоваваший от организаторов премии, чтобы выбор лауреатов был более адекватным и отвечал принципам разнообразия культур, заявил, что намерен бойкотировать "Грэмми", если Фрэнк Оушен не будет номинирован.

"Прямо говорю – если он не попадет ни в одну категорию, то я не приду на "Грэмми", – заявил он.

Популярный канадский певец Джастин Бибер также сомневается в объективности премии, несмотря на то, что его альбом попал в одну из номинаций. В одном из интервью Бибер назвал "Грэмми" "не соответствующей нынешнему времени и не объективной, особенно в отношении молодых певцов".

Хип-хоп исполнитель Дрейк также пропустит церемонию, хотя его произведения попали сразу в восемь номинаций. В день вручения награды он будет находиться в Европе с гастролями, однако музыкальные критики считают, что Дрейк намеренно спланировал график так. чтобы пропустить церемонию. За последние годы он был номинирован на премию не менее 30 раз, но выиграл лишь однажды, в 2013 году.