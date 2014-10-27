Про кино: Актер Рейф Файнс – о фильме "Невидимая женщина"

Афиша картины "Невидимая женщина". Фото: moscowfilmschool.ru
В среду, 29 октября, в Московской школе кино состоится дискуссия, посвящена российской премьере фильма Рейфа Файнса "Невидимая женщина". Вести прямую трансляцию будет M24.ru.
В основу картины легла история позднего творчества Чарльза Диккенса и его романа с английской актрисой Элен Тернан. Файнс, для которого этот фильм является второй режиссерской работой, также исполнил главную роль, сыграв классика викторианской литературы. Продюсером фильма является Габриэлла Тана - создатель и руководитель студии Magnolia Mae Films. В течение многих лет она сотрудничает с Рейфом Файнсом.
В ходе дискуссии участники расскажут о совместной работе над фильмом "Невидимая женщина" и о специфике съемки исторического кино с точки зрения актера, режиссера и продюсера.
Модератор дискуссии – режиссер Джаник Файзиев.
Стоит отметить, что с 28 октября по 9 ноября 2014 года. В Москве в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России 2014 пройдет юбилейный XV фестиваль "Новое британское кино".
Фестиваль проводится в Москве в 15-й раз и является инициативой Британского Совета. Британский Совет в Московской Школе Кино организует образовательную программу New British Film Festival Talks – серию лекций с приглашенными режиссерами фестиваля.
- Когда: 29 октября в 16.00
- Кто: режиссер Рейф Файнс и продюсер Габриэлла Тана
- О чем: о специфике съемки исторического кино
- Кому смотреть: все, кто интересуется кино, историей и литературой
Трансляция завершена. Запись будет выложена на нашем сайте.