Про кино: Актер Рейф Файнс – о фильме "Невидимая женщина"

Афиша картины "Невидимая женщина". Фото: moscowfilmschool.ru

В среду, 29 октября, в Московской школе кино состоится дискуссия, посвящена российской премьере фильма Рейфа Файнса "Невидимая женщина". Вести прямую трансляцию будет M24.ru.

В основу картины легла история позднего творчества Чарльза Диккенса и его романа с английской актрисой Элен Тернан. Файнс, для которого этот фильм является второй режиссерской работой, также исполнил главную роль, сыграв классика викторианской литературы. Продюсером фильма является Габриэлла Тана - создатель и руководитель студии Magnolia Mae Films. В течение многих лет она сотрудничает с Рейфом Файнсом.

В ходе дискуссии участники расскажут о совместной работе над фильмом "Невидимая женщина" и о специфике съемки исторического кино с точки зрения актера, режиссера и продюсера.

Модератор дискуссии – режиссер Джаник Файзиев.

Стоит отметить, что с 28 октября по 9 ноября 2014 года. В Москве в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России 2014 пройдет юбилейный XV фестиваль "Новое британское кино".

Фестиваль проводится в Москве в 15-й раз и является инициативой Британского Совета. Британский Совет в Московской Школе Кино организует образовательную программу New British Film Festival Talks – серию лекций с приглашенными режиссерами фестиваля.

