04 апреля 2013, 19:27

Культура

Солист оркестра Дюка Эллингона сыграет в эфире Moscow FM на раковине

Фото: herculesstands.com

В пятницу, 5 апреля, в 15.00 в гости к ведущему MixMasterMax придет Стаффорд Хантер - тромбонист, солист Оркестра Дюка Эллингтона. В эфире Moscow FM он сыграет на редчайшем инструменте - морской раковине.

В 1993 году Стаффорд Хантер получил премию "Al Grey Award for Musical Excellence" как самый многообещающий исполнитель на тромбоне. В том же 1993 году он выступил на инаугурации президента США Билла Клинтона.

В 1996 году Хантер стал солистом знаменитого Оркестра Дюка Эллингтона.

Тромбонист записывал песни и гастролировал с Тони Беннеттом, Роем Харгроувом, Эми Уайнхаус, Джосс Стоун, Оркестром Лайонела Хэмптона, Иллинойсом Джакетом, Маккоем Тайнером, Лестером Боуи и его группой Brass Fantasy, Кларком Терри, Чарли Персипом и бесчисленным количеством других именитых музыкантов.

Дюк Эллингтон Стаффорд Хантер

