Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого показателя

Фото: ТАСС/DPA/Oliever Douliery

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки с момента инаугурации, сообщает агентство Reuters.

Изначально его поддерживали 46 процентов опрошенных, сейчас это только 38 процентов. Не одобряли американского лидера 44 процента респондентов, теперь этот показатель равен 56,2 процента.

Основной причиной таких изменений считают снижение популярности Трампа среди его однопартийцев. На минувшей неделе деятельность президента не одобряли 16 процентов республиканцев, новые результаты равны 23 процентам.

Трамп назвал отношение к себе самым несправедливым в истории США, особенно со стороны СМИ.