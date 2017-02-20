Трамп назначил генерала Герберта Макмастера советником по нацбезопасности

Фото: Wikipedia/U.S. Army Public Affairs - Army Capabilities Integration Center, U.S. Army Training and Doctrine Command

Отставной генерал Герберт Макмастер стал советником по национальной безопасности президента США, передает "Интерфакс". По словам Дональда Трампа, это человек огромного таланта и огромного опыта.

Кита Кэллог, исполнявший обязанности советника по нацбезопасности после отставки бывшего советника Майкла Флинна, теперь будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома.

Макмастер до назначения возглавлял центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США. Одновременно этот военачальник являлся и заместителем главы командования сухопутных войск.