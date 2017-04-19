Трамп подписал указ о поддержке национальных производителей и рабочих

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который меняет в корне отношение к свободной торговле, сообщает New York Times. Указ гласит – "Покупай американское, нанимай американцев".

https://www.nytimes.com/2017/04/18/us/politics/executive-order-hire-buy-american-h1b-visa-trump.html?_r=1

По словам неназванного чиновника в Белом доме, указ, прежде всего, затронет интересы американских рабочих и будет регулировать выдачу виз иностранцам.

Чиновник подчеркнул, что прежние соглашения о свободной торговли уже дали свой негативный результат и сизили производство внутри страны, а также коснулись уровня занятости среди американских рабочих.

Ранее сообщалось, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами.