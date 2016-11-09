Дональд Трамп приблизился к победе на президентских выборах в США

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США, если победит в тех штатах, где сейчас лидирует или считается фаворитом, сообщает ТАСС.

Кандидат от республиканцев уже набрал 255 голосов коллегии выборщиков, такую оценку приводит профильные сетевой ресурс Real Clear Politics. Всего для победы в коллегии необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Итоги голосования еще не подведены в Аризоне, выставляющей 11 выборщиков, но по предварительным итогам Трамп лидирует там с большим отрывом. Еще три голоса ему принесет Аляска, традиционно голосующая за республиканцев, недостающий голос кандидат получит либо в Нью-Гэмпшире, либо одном из округов штата Мэн.

Выборы стартовали в США во вторник, 8 ноября . Избиратели выбирают между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и от Республиканской – Дональдом Трампом. Также им нужно переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов конгресса, в штатах выбирают губернаторов и в 15 городах – мэров.

Правом досрочного голосования воспользовались около 43 миллионов американцев. Эксперты отмечают, что это рекордный показатель. Больше всех досрочно голосовали во Флориде: около 6,4 миллиона человек. Также рекордная явка зафиксирована в 23 штатах и округе Колумбия.