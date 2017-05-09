Трамп назвал сообщения о связях с Россией ложью

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Президент США Дональд Трамп назвал сообщения о связях с Россией абсолютной ложью. Такое заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп подчеркнул, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил отсутствие связей между нынешним президентом страны и Россией.

6 января ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы. Доказательств они не предоставили, ссылаясь на секретность. Публикация появилась в New York Times.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о "тайном канале связи" между Путиным и Трампом абсурдными.